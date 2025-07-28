Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,06

48,85

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна отримає 33 000 комплектів наведення дронів зі ШІ від американської Auterion

дрони, оператор дронів, військовий ЗСУ
Auterion надасть Україні 33 000 комплектів наведення дронів / Сухопутні війська ЗСУ

Американська оборонна компанія Auterion надасть Україні 33 тисячі комплектів наведення зі штучним інтелектом для безпілотників. Ця ініціатива фінансується за контрактом з Пентагоном на 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Зазначається, що комплекти дозволяють ударним безпілотникам з ручним керуванням автономно відстежувати та вражати цілі на відстані до одного кілометра.

Як розповів головний виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр, раніше вони вже надали Україні тисячі ударних систем зі штучним інтелектом, але це нове розгортання збільшує їхню підтримку більш ніж удесятеро.

Ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та мають камеру і радіо.

Нагадаємо, українська компанія UADamage, що входить до оборонного кластеру Brave1, здійснила технологічний прорив у сфері розмінування. Її безпілотник, оснащений системою штучного інтелекту, здатен обстежити заміновану територію у 100 разів швидше, ніж це може зробити сапер.

Автор:
Тетяна Бесараб