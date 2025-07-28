Україна отримає 33 000 комплектів наведення дронів зі ШІ від американської Auterion

Американська оборонна компанія Auterion надасть Україні 33 тисячі комплектів наведення зі штучним інтелектом для безпілотників. Ця ініціатива фінансується за контрактом з Пентагоном на 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Зазначається, що комплекти дозволяють ударним безпілотникам з ручним керуванням автономно відстежувати та вражати цілі на відстані до одного кілометра.

Як розповів головний виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр, раніше вони вже надали Україні тисячі ударних систем зі штучним інтелектом, але це нове розгортання збільшує їхню підтримку більш ніж удесятеро.

Ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та мають камеру і радіо.

Нагадаємо, українська компанія UADamage, що входить до оборонного кластеру Brave1, здійснила технологічний прорив у сфері розмінування. Її безпілотник, оснащений системою штучного інтелекту, здатен обстежити заміновану територію у 100 разів швидше, ніж це може зробити сапер.