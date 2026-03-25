Украина получит доступ к глобальной системе генетических ресурсов растений

Верховная Рада ратифицировала Международный договор о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства, открывающий Украине доступ к глобальной системе обмена генетическими материалами и участию в распределении выгод от их использования.

Документ предусматривает присоединение к механизму упрощенного обмена генетическими ресурсами между генетическими банками разных стран. Речь идет прежде всего о около 64 ключевых сельскохозяйственных культурах, в частности пшеницу, рис, кукурузу, ячмень, картофель и сою, которые обеспечивают до 80% мирового потребления растительной пищи.

Помимо доступа к генетическим ресурсам Украина сможет участвовать в международном механизме распределения выгод от их коммерциализации через специальный фонд.

Необходимость присоединения к договору обусловлена, в частности, последствиями войны, приведшей к потере части генетических коллекций и разрушению инфраструктуры их хранения.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий отметил, что участие в договоре позволит Украине восстановить генетическую базу, развивать селекцию и создавать новые сорта, устойчивые к климатическим изменениям и болезням.

Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать сохранению биоразнообразия, укреплению продовольственной безопасности и долгосрочной устойчивости аграрного сектора Украины.

Ранее Минэкономики заявляло, что агросектор Украины перейдет на стандарты ЕС до 2028 года.

В то же время глава Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Андрей Дикун отмечал, что внедрение экостандартов ЕС будет стоить украинскому агросектору 2,5 млрд евро в год.