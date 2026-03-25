Україна отримає доступ до глобальної системи генетичних ресурсів рослин

Україна отримає доступ до глобальної системи генетичних ресурсів рослин / Depositphotos

Верховна Рада ратифікувала Міжнародний договір про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, що відкриває Україні доступ до глобальної системи обміну генетичними матеріалами та участі у розподілі вигод від їх використання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ передбачає приєднання до механізму спрощеного обміну генетичними ресурсами між генетичними банками різних країн. Йдеться насамперед про близько 64 ключові сільськогосподарські культури, зокрема пшеницю, рис, кукурудзу, ячмінь, картоплю та сою, які забезпечують до 80% світового споживання рослинної їжі.

Крім доступу до генетичних ресурсів, Україна зможе брати участь у міжнародному механізмі розподілу вигод від їх комерціалізації через спеціальний фонд.

Необхідність приєднання до договору зумовлена, зокрема, наслідками війни, яка призвела до втрати частини генетичних колекцій і руйнування інфраструктури їх зберігання.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький зазначив, що участь у договорі дозволить Україні відновити генетичну базу, розвивати селекцію та створювати нові сорти, стійкі до кліматичних змін і хвороб.

Очікується, що реалізація угоди також сприятиме збереженню біорізноманіття, зміцненню продовольчої безпеки та довгостроковій стійкості аграрного сектору України.

Раніше Мінекономіки заявляло, що агросектор України перейде на стандарти ЄС до 2028 року

Водночас голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун зазначав, що впровадження екостандартів ЄС коштуватиме українському агросектору 2,5 млрд євро на рік.

Автор:
Тетяна Гойденко