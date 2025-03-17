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Украина представит инновационные проекты на VivaTech 2025
VivaTech – одна из самых масштабных технологических конференций Европы, ежегодно объединяющая ведущие мировые компании, инвесторов и стартапы. В этом году мероприятие состоится с 11 по 14 июня в Париже, и украинские стартапы имеют уникальную возможность презентовать свои инновации на международной арене.
Об этом сообщает Минцифры.
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с партнерами объявило о выборе 16 украинских технологических проектов, которые смогут представить свои разработки на национальном стенде Украины во время Viva Technology 2025.
Кто может подать заявку
К участию приглашаются стартапы, отвечающие следующим критериям:
- Готовы к масштабированию : ищут инвестиции, новых клиентов и партнеров для европейского сотрудничества.
- Развивают технологии в Украине : имеют R&D -подразделения или используют украинские инновации.
- Позиционируют себя как украинский бизнес : зарегистрированы в Украине и отмечают это в публичных источниках (например, на официальном сайте или Crunchbase).
Заявки принимаются по 30 марта включительно. Подробности отбора и регистрационная форма доступны по ссылке.
Национальный стенд Украины на VivaTech 2025 организуют Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство иностранных дел Украины, Посольство Украины во Франции, Украинский фонд стартапов, Ассоциация IT Ukraine в сотрудничестве с La French Tech Kyiv, Nazovni и Seeds of Bravery.
Это отличная возможность для украинских стартапов заявить о себе на международном уровне и найти новых партнеров среди топовых технологических компаний, таких как Google, Microsoft, Amazon и другие.
В январе украинская команда студентов Киевского авиационного института получила первое место в категории Galactic Impact на хакатоне NASA Space Apps Challenge.