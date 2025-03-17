Украина представит инновационные проекты на VivaTech 2025

VivaTech – одна из самых масштабных технологических конференций Европы, ежегодно объединяющая ведущие мировые компании, инвесторов и стартапы. В этом году мероприятие состоится с 11 по 14 июня в Париже, и украинские стартапы имеют уникальную возможность презентовать свои инновации на международной арене.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Минцифры.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с партнерами объявило о выборе 16 украинских технологических проектов, которые смогут представить свои разработки на национальном стенде Украины во время Viva Technology 2025.

Кто может подать заявку

К участию приглашаются стартапы, отвечающие следующим критериям:

Готовы к масштабированию : ищут инвестиции, новых клиентов и партнеров для европейского сотрудничества.

Развивают технологии в Украине : имеют R&D -подразделения или используют украинские инновации.

Позиционируют себя как украинский бизнес : зарегистрированы в Украине и отмечают это в публичных источниках (например, на официальном сайте или Crunchbase).

Заявки принимаются по 30 марта включительно. Подробности отбора и регистрационная форма доступны по ссылке.

Национальный стенд Украины на VivaTech 2025 организуют Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство иностранных дел Украины, Посольство Украины во Франции, Украинский фонд стартапов, Ассоциация IT Ukraine в сотрудничестве с La French Tech Kyiv, Nazovni и Seeds of Bravery.

Это отличная возможность для украинских стартапов заявить о себе на международном уровне и найти новых партнеров среди топовых технологических компаний, таких как Google, Microsoft, Amazon и другие.

В январе украинская команда студентов Киевского авиационного института получила первое место в категории Galactic Impact на хакатоне NASA Space Apps Challenge.