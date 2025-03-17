Україна представить інноваційні проєкти на VivaTech 2025

VivaTech – одна з наймасштабніших технологічних конференцій Європи, яка щороку об’єднує провідні світові компанії, інвесторів і стартапи. Цьогоріч захід відбудеться з 11 до 14 червня в Парижі, і українські стартапи мають унікальну можливість презентувати свої інновації на міжнародній арені.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації України спільно з партнерами оголосило відбір 16 українських технологічних проєктів, які зможуть представити свої розробки на національному стенді України під час Viva Technology 2025.

Хто може подати заявку

До участі запрошуються стартапи, які відповідають таким критеріям:

Готові до масштабування : шукають інвестиції, нових клієнтів та партнерів для європейської співпраці.

Розвивають технології в Україні : мають R&D -підрозділи або використовують українські інновації.

Позиціонують себе як український бізнес : зареєстровані в Україні та зазначають це у публічних джерелах (наприклад, на офіційному сайті чи Crunchbase).

Заявки приймаються до 30 березня включно. Деталі відбору та реєстраційна форма доступні за посиланням.

Національний стенд України на VivaTech 2025 організовують Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство закордонних справ України, Посольство України у Франції, Український фонд стартапів, Асоціація IT Ukraine у співпраці з La French Tech Kyiv, Nazovni та Seeds of Bravery.

Це чудова можливість для українських стартапів заявити про себе на міжнародному рівні та знайти нових партнерів серед топових технологічних компаній, таких як Google, Microsoft, Amazon та інших.

Додамо, у січні українська команда студентів Київського авіаційного інституту здобула перше місце у категорії Galactic Impact на хакатоні NASA Space Apps Challenge.