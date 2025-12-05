Украина призвала ПАСЕ усилить защиту продовольственной безопасности в условиях войны

Украина призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) усилить международные механизмы защиты продовольственной безопасности в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Читайте также Важно ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев

Во время заседания Комитета ПАСЕ в Париже заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий подчеркнул, что, несмотря на агрессию России, Украина остается ключевым игроком глобального продовольственного рынка и уже экспортировала около 250 млн тонн продовольствия с начала вторжения.

Выслцкий заявил, что до начала полномасштабной войны Украина обеспечивала продовольствием до 400 миллионов человек по всему миру. Несмотря на постоянные атаки со стороны России, наше государство остается одним из ключевых игроков на глобальном продовольственном рынке. С начала вторжения Украина уже экспортировала около 250 миллионов тонн продовольствия, из которых более 165 миллионов тонн приходится на зерновые. В частности, речь идет о 36% мирового экспорта подсолнечного масла, 38% подсолнечного шрота, 13% кукурузы и 7% пшеницы.

Отдельно он подчеркнул важность гуманитарных инициатив, таких как Grain from Ukraine, которая уже оказала помощь около 20 миллионам людей в наиболее уязвимых регионах Африки и Азии.

"Сегодня международная продовольственная безопасность – это вопрос не только экономики, но и выживания. Россия сознательно использует голод как оружие, уничтожая аграрную и энергетическую инфраструктуру Украины. Такие действия ставят под угрозу миллионы людей далеко за ее пределами", – отметил Тарас Высоцкий.

По результатам заседания ПАСЕ приняла резолюцию "Обеспечение устойчивой продовольственной безопасности во время кризиса".

В документе подтверждено соблюдение международных норм, запрещающих использовать голод как метод войны. Украина в свою очередь призвала усилить международные механизмы защиты продовольственной безопасности и привлечь Россию к ответственности за применение голода как оружия.

Напомним, что в рамках инициативы "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), с 2022 года более 320 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции (пшеница и мука, кукуруза, горох, масло) было отправлено в 18 стран Африки и Азии : Бангладеш, Джибути, Конго, Йемен, Эфиопия, Замбия, Кения, Мавритания, Малави, Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Палестина, Сомали, Судан, Сирия, Танзания и Чад. В результате трех саммитов "Зерно из Украины" было привлечено более 370 миллионов долларов донорских средств.

Отметим, что Украина также планирует создать логистический агрохаб на территории Египта.