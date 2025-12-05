Україна закликала ПАРЄ посилити захист продовольчої безпеки в умовах війни

Україна закликала Парламентську асамблею Ради Європи ( ПАРЄ) посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки в умовах війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Під час засідання Комітету ПАРЄ в Парижі заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький наголосив, що попри агресію Росії Україна залишається ключовим гравцем глобального продовольчого ринку та вже експортувала близько 250 млн тонн продовольства з початку вторгнення.

Вислцький заявив, що до початку повномасштабної війни Україна забезпечувала продовольством до 400 мільйонів людей по всьому світу. Попри постійні атаки з боку росії, наша держава й нині залишається одним із ключових гравців на глобальному продовольчому ринку. Від початку вторгнення Україна вже експортувала близько 250 мільйонів тонн продовольства, з яких понад 165 мільйонів тонн припадає на зернові. Зокрема, йдеться про 36% світового експорту соняшникової олії, 38% соняшникового шроту, 13% кукурудзи та 7% пшениці.

Окремо він підкреслив важливість гуманітарних ініціатив, таких як Grain from Ukraine, яка вже надала допомогу близько 20 мільйонам людей у найбільш уразливих регіонах Африки та Азії.

"Сьогодні міжнародна продовольча безпека – це питання не лише економіки, а і виживання. Росія свідомо використовує голод як зброю, знищуючи аграрну та енергетичну інфраструктуру України. Такі дії ставлять під загрозу мільйони людей далеко за її межами", – зазначив Тарас Висоцький.

За результатами засідання ПАРЄ ухвалила резолюцію "Забезпечення сталої продовольчої безпеки в часи кризи".

У документі підтверджено дотримання міжнародних норм, які забороняють використовувати голод як метод війни. Україна, своєю чергою, закликала посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки та притягнути Росію до відповідальності за застосування голоду як зброї.

Нагадаємо, що у рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine), з 2022 року понад 320 тис. тонн сільськогосподарської продукції (пшениця та борошно, кукурудза, горох, олія) було відправлено до 18 країн Африки та Азії: Бангладеш, Джибуті, Конго, Ємен, Ефіопія, Замбія, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Сомалі, Судан, Сирія, Танзанія та Чад. В результаті трьох самітів "Зерно з України" було залучено понад 370 мільйонів доларів США донорських коштів.

Зауважимо, Україна також планує створити логістичний агрохаб на території Єгипту.