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Украина расширяет космическое сотрудничество с ЕС для развития технологий
Украина подписала соглашение об участии в космических программах ЕС.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Это сотрудничество будет способствовать развитию космических технологий в Украине, поможет украинским предприятиям интегрироваться в европейский космический рынок и будет способствовать экономическому восстановлению страны", — подчеркнул глава правительства.
Что известно о соглашении
Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии в программе "Copernicus", подписанное в Брюсселе во время Совета ассоциации Украина-ЕС, предоставляет Украине равный доступ к космической программе ЕС, за исключением некоторых компонентов безопасности. Такую информацию обнародовала Миссия Украины при ЕС, сообщает Укринформ.
В частности, "космическое соглашение" с ЕС предусматривает участие Украины в таких компонентах европейской космической программы:
- Copernicus — европейская программа наблюдения за Землей, которая обеспечивает спутниковые данные для мониторинга окружающей среды, изменений климата, управления чрезвычайными ситуациями и т.п.;
- Космическая погода (Space Weather Events, SWE) – мониторинг и анализ космических явлений, которые могут влиять на спутники, энергосистемы и коммуникации;
- Околоземные объекты (Near-Earth Objects, NEO) — отслеживание астероидов и других объектов, которые могут представлять угрозу для Земли.
Представители Украины получат статус наблюдателей в комитетах, принимающих решения по этим программам, но без права голоса. Это сотрудничество поможет развивать космические технологии в Украине, будет способствовать интеграции украинских предприятий в европейский космический рынок и будет поддерживать экономическое восстановление страны.
Напомним, в Министерстве обороны создано Управление космической политики. Главная цель новой структуры – объединить внутренние и внешние возможности развития украинского военного космоса.