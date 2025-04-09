Украина расширяет космическое сотрудничество с ЕС для развития технологий

Украина подписала соглашение об участии в космических программах ЕС.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это сотрудничество будет способствовать развитию космических технологий в Украине, поможет украинским предприятиям интегрироваться в европейский космический рынок и будет способствовать экономическому восстановлению страны", — подчеркнул глава правительства.

Что известно о соглашении

Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии в программе "Copernicus", подписанное в Брюсселе во время Совета ассоциации Украина-ЕС, предоставляет Украине равный доступ к космической программе ЕС, за исключением некоторых компонентов безопасности. Такую информацию обнародовала Миссия Украины при ЕС, сообщает Укринформ.

В частности, "космическое соглашение" с ЕС предусматривает участие Украины в таких компонентах европейской космической программы:

Copernicus — европейская программа наблюдения за Землей, которая обеспечивает спутниковые данные для мониторинга окружающей среды, изменений климата, управления чрезвычайными ситуациями и т.п.;

— европейская программа наблюдения за Землей, которая обеспечивает спутниковые данные для мониторинга окружающей среды, изменений климата, управления чрезвычайными ситуациями и т.п.; Космическая погода (Space Weather Events, SWE) – мониторинг и анализ космических явлений, которые могут влиять на спутники, энергосистемы и коммуникации;

– мониторинг и анализ космических явлений, которые могут влиять на спутники, энергосистемы и коммуникации; Околоземные объекты (Near-Earth Objects, NEO) — отслеживание астероидов и других объектов, которые могут представлять угрозу для Земли.

Представители Украины получат статус наблюдателей в комитетах, принимающих решения по этим программам, но без права голоса. Это сотрудничество поможет развивать космические технологии в Украине, будет способствовать интеграции украинских предприятий в европейский космический рынок и будет поддерживать экономическое восстановление страны.

Напомним, в Министерстве обороны создано Управление космической политики. Главная цель новой структуры – объединить внутренние и внешние возможности развития украинского военного космоса.