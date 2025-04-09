Україна розширює космічну співпрацю з ЄС для розвитку технологій

Україна підписала угоду про участь у космічних програмах ЄС.

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Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни", - наголосив глава уряду.

Що відомо про угоду

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі "Copernicus", підписана в Брюсселі під час Ради асоціації Україна-ЄС, надає Україні рівний доступ до космічної програми ЄС, за винятком деяких безпекових компонентів. Таку інформацію оприлюднила Місія України при ЄС, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, "космічна угода" з ЄС передбачає участь України в таких компонентах європейської космічної програми:

Copernicus — європейська програма спостереження за Землею, яка забезпечує супутникові дані для моніторингу навколишнього середовища, змін клімату, управління надзвичайними ситуаціями тощо;

— європейська програма спостереження за Землею, яка забезпечує супутникові дані для моніторингу навколишнього середовища, змін клімату, управління надзвичайними ситуаціями тощо; Космічна погода (Space Weather Events, SWE) — моніторинг та аналіз космічних явищ, що можуть впливати на супутники, енергосистеми та комунікації;

— моніторинг та аналіз космічних явищ, що можуть впливати на супутники, енергосистеми та комунікації; Навколоземні об'єкти (Near-Earth Objects, NEO) — відстеження астероїдів та інших об'єктів, що можуть становити загрозу для Землі.

Представники України отримають статус спостерігачів у комітетах, що приймають рішення щодо цих програм, але без права голосу. Ця співпраця допоможе розвивати космічні технології в Україні, сприятиме інтеграції українських підприємств у європейський космічний ринок та підтримуватиме економічне відновлення країни.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони створено Управління космічної політики. Головна мета нової структури – об’єднати внутрішні та зовнішні можливості для розвитку українського військового космосу.