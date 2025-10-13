Украина расширяет возможности армейской авиации для защиты от дронов - Зеленский

Украина усиливает оборону от дронов и планирует расширение возможностей армейской авиации и привлечение новых самолетов.

Как пишет Delo.ua, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопросы обсуждались на Ставке верховного главнокомандующего.

"Провел сегодня Ставку. Вопрос номер один – защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, – часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины", - заявил президент.

Зеленский сообщил, что на Ставке среди военных вопросов рассматривалось расширение возможностей армейской авиации для защиты от дронов. Было принято решение сформировать дополнительные вертолеты, а также продолжается сотрудничество с партнерами для обеспечения Украины новыми типами самолетов. Кроме того, обсуждали сотрудничество с производителями дронов-перехватчиков для обеспечения максимальных объемов их производства.

"Будут сформированы дополнительные вертолеты. Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов", - подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что министр обороны Украины Денис Шмигаль доложил о подготовке нового заседания "Рамштайн", которое состоится в среду. Главным приоритетом остаются системы ПВО, и есть четкое понимание необходимых комплектов вооружений и условий их быстрого снабжения партнерских стран.

Украина продолжает сотрудничество в рамках программ PURL и SAFE. Если PURL уже демонстрирует эффективность, то европейскую программу Security Action for Europe еще необходимо наполнить конкретным содержанием, включая мероприятия национального участия европейских стран для немедленного сдерживания агрессии России, подытожил Зеленский.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Энергетикам удалось восстановить часть оборудования, поврежденного при массированной атаке России на энергетическую инфраструктуру.