Україна розширює можливості армійської авіації для захисту від дронів — Зеленський

Україна посилює оборону від дронів і планує розширення можливостей армійської авіації та залучення нових літаків.

Як пише Delo.ua, президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання обговорювались на Ставці верховного головнокомандувача.

"Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України", - заявив президент.

Зеленський повідомив, що на Ставці серед військових питань розглядали розширення можливостей армійської авіації для захисту від дронів. Було ухвалено рішення сформувати додаткові гелікоптерні групи, а також триває співпраця з партнерами для забезпечення України новими типами літаків. Крім того, обговорювали співпрацю з виробниками дронів-перехоплювачів для забезпечення максимальних обсягів їх виробництва.

"Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків", - наголосив глава держави.

Також президент зазгачив, що міністр оборони України Денис Шмигаль доповів про підготовку нового засідання "Рамштайн", яке відбудеться в середу. Головним пріоритетом залишаються системи ППО, і є чітке розуміння необхідних комплектів озброєнь та умов їх швидкого постачання від партнерських країн.

Україна продовжує співпрацю в рамках програм PURL та SAFE. Якщо PURL уже демонструє ефективність, то європейську програму Security Action for Europe ще необхідно наповнити конкретним змістом, включно з заходами національної участі європейських країн для негайного стримування агресії Росії, підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Енергетикам вдалося відновити частину обладнання, пошкодженого під час масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.