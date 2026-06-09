Украина рискует потерять часть денег от ЕС из-за невыполненных реформ: о какой сумме идет речь

Украина рискует впервые потерять часть финансовой помощи Европейского Союза из-за несвоевременного выполнения реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос "Радио Свобода".

Украина может недополучить часть помощи от ЕС

По словам спикера Еврокомиссии, сейчас остаются невыполненными два этапа, связанных с предварительными траншами помощи, которые Киев уже получил.

"Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены в срок. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это значит, что они еще не были выплачены", — отметил он.

Речь идет о почти 300 миллионах евро в пределах четвертого транша и более 380 миллионов евро в пределах пятого.

По информации чиновника Еврокомиссии, в четвертом транше невыполненным остается пункт по "увеличению количества персонала Высшего антикоррупционного суда". В пятом пункт о "вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедуры их проверки".

Окончательные дедлайны для выполнения этих условий – 30 июня и 29 сентября 2026 соответственно. В Еврокомиссии отмечают, что если Украина не выполнит эти требования вовремя, может быть применена процедура окончательного сокращения выплат, предусмотренная регламентом Ukraine Facility.

В то же время, 8 июня в рамках Ukraine Facility Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза объемом 2,8 млрд евро, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд. евро. Общий объем поддержки по этой программе уже превысил 29,4 млрд. евро.

Что такое Ukraine Facility?

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

Отметим, что Украина критически отстает в выполнении индикаторов программы многолетней финансовой помощи Украине от ЕС Ukraine Facility. В 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму свыше €3,9 млрд, из них 10 индикаторов за IV квартал – на €2,5 млрд.