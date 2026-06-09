Україна ризикує втратити частину грошей від ЄС через невиконані реформи: про яку суму йдеться

Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу через невчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповіді Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".

Україна може недоотримати частину допомоги від ЄС

За словами речника Єврокомісії, зараз залишаються невиконаними два етапи, пов’язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав.

"Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були "призупинені". Це означає, що їх ще не було виплачено", — зазначив він.

Мова про майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого.

За інформацією посадовця Єврокомісії, у четвертому транші невиконаним залишається пункт щодо "збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду". У п’ятому – пункт щодо "набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки".

Остаточні дедлайни для виконання цих умов – 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно. У Єврокомісії наголошують: якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, може бути застосована процедура остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility.

Водночас 8 червня у межах Ukraine Facility Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу обсягом 2,8 млрд євро, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг підтримки за цією програмою вже перевищив 29,4 млрд євро.

Що таке Ukraine Facility?

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

Зауважимо, Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.