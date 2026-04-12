Украина рискует потерять до 40% агроэкспортного потенциала из-за войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке создает дополнительное давление на украинский агросектор и может привести к сокращению аграрного экспорта до 40%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Некоторые украинские фермеры уже заявили о сокращении посевных площадей кукурузы на 100 гектаров из-за роста расходов.

Ключевым фактором давления стало удорожание дизельного топлива почти вдвое после эскалации конфликта между США и Ираном, что повлияло на глобальные энергорынки. Дополнительно выросли цены на удобрения, что уже привело к повышению производственных затрат.

Фермеры оценивают рост себестоимости как минимум на 10–15%, а в случае затяжной энергетической нестабильности — до 60%. Они прогнозируют потенциальное сокращение экспортного потенциала хозяйств на 15–20% в краткосрочной перспективе и до 40% при сохранении тенденций.

Аналитики отмечают, что Украина остается крупным производителем зерновых, масличных культур и растительных масел, однако логистические и энергетические риски оказывают существенное влияние на конкурентоспособность экспорта.

После полномасштабного вторжения России структура украинского агроэкспорта уже претерпела изменения: доля поставок в Азию, Океанию и Ближний Восток сократилась, тогда как экспорт в Европу возрос. В то же время, Россия частично усилила позиции на отдельных рынках, в частности в сегменте пшеницы.

Дополнительным риском для Украины рост цен на энергоносители, что может усилить экономические преимущества России как крупного производителя нефти, газа и удобрений с внутренним ресурсным обеспечением.

По данным отраслевых ассоциаций, логистические расходы украинских фермеров остаются повышенными из-за изменения экспортных маршрутов после блокирования черноморских портов. Часть поставок переориентирована на Дунайские порты и железнодорожные маршруты в ЕС.

В 2025 году экспорт агропродукции принес Украине более 22 млрд долларов, однако общие объемы экспорта зерновых и масличных культур остаются ниже довоенного уровня примерно на четверть.

Ситуацию усугубляет дефицит горючего, в частности дизеля, который является критическим ресурсом в период посевной и уборочной кампаний. По оценкам фермеров, закупочные цены на дизель в некоторых случаях выросли почти вдвое.

Эксперты предупреждают, что высокая стоимость горючего и удобрений может вынудить аграриев сокращать посевные площади, в частности, под озимые культуры, а также ограничивать инвестиции в производство.

Отметим, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев : дорожают топливо, азотные удобрения и фрахт для экспорта. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.

Автор:
Татьяна Гойденко