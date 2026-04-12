Україна ризикує втратити до 40% агроекспортного потенціалу через війну на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході створює додатковий тиск на український агросектор і може призвести до скорочення аграрного експорту до 40%.

Деякі українські фермери вже заявили про скорочення посівних площ кукурудзи на 100 гектарів через зростання витрат.

Ключовим фактором тиску стало подорожчання дизельного пального майже вдвічі після ескалації конфлікту між США та Іраном, що вплинуло на глобальні енергоринки. Додатково зросли ціни на добрива, що вже призвело до підвищення виробничих витрат.

Фермери оцінюють зростання собівартості щонайменше на 10–15%, а в разі затяжної енергетичної нестабільності — до 60%. Вони прогнозують потенційне скорочення експортного потенціалу господарств на 15–20% у короткостроковій перспективі та до 40% у разі збереження тенденцій.

Аналітики відзначають, що Україна залишається великим виробником зернових, олійних культур та рослинних олій, однак логістичні та енергетичні ризики суттєво впливають на конкурентоспроможність експорту.

Після повномасштабного вторгнення Росії структура українського агроекспорту вже зазнала змін: частка поставок до Азії, Океанії та Близького Сходу скоротилася, тоді як експорт до Європи зріс. Водночас Росія частково посилила позиції на окремих ринках, зокрема в сегменті пшениці.

Додатковим ризиком для України є зростання цін на енергоносії, що може посилити економічні переваги Росії як великого виробника нафти, газу та добрив із внутрішнім ресурсним забезпеченням.

За даними галузевих асоціацій, логістичні витрати українських фермерів залишаються підвищеними через зміну експортних маршрутів після блокування чорноморських портів. Частина поставок переорієнтована на Дунайські порти та залізничні маршрути до ЄС.

У 2025 році експорт агропродукції приніс Україні понад 22 млрд доларів, однак загальні обсяги експорту зернових та олійних культур залишаються нижчими за довоєнний рівень приблизно на чверть.

Ситуацію ускладнює дефіцит пального, зокрема дизелю, який є критичним ресурсом у період посівної та збиральної кампаній. За оцінками фермерів, закупівельні ціни на дизель у деяких випадках зросли майже вдвічі.

Експерти попереджають, що висока вартість пального та добрив може змусити аграріїв скорочувати посівні площі, зокрема під озимі культури, а також обмежувати інвестиції у виробництво.

Зауважимо, війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.