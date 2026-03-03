Украина усиливает ПВО: правительство расширило роль добровольческих формирований

Кабинет министров принял изменения в порядок реализации экспериментального проекта по привлечению добровольческих формирований территориальных общин в противовоздушную оборону (ПВО). Нововведения призваны упростить процедуры, расширить полномочия командиров на местах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Новые правила ПВО для общин

Ключевые изменения в порядке формирования групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ):

Расширена инициатива на местах. Право инициировать создание групп противовоздушной обороны получили не только начальники военных администраций, но и командиры добровольческих формирований территориальных общин и командиры воинских частей сил территориальной обороны ВСУ, которым они подчинены. Участие руководителя военной администрации в назначении командира группы ПВО больше не обязательно.

Определены четкие кадровые требования. В состав групп ПВО будут привлекать членов ДФТГ, имеющих законную отсрочку от мобилизации и прошедших специализированную подготовку с получением документа о квалификации внешнего пилота, мастера или сапера.

Введена обязательная сертификация специалистов. Операторы беспилотных летательных аппаратов должны пройти обучение в центрах, сертифицированных Министерством обороны Украины. Саперы должны получить образование в учреждениях Минобороны, МВД или ГСЧС и получить документ государственного образца.

Предусмотрено временное усиление военными. В случае нехватки подготовленных добровольцев в группы ПВО разрешено временно привлекать действующих военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ соответствующей специализации.

Обеспечено единое управление ПВО. Группы противовоздушной обороны будут действовать в составе общей системы ПВО ВСУ, а оперативное планирование и управление их действиями будут осуществляться Воздушными силами ВСУ через соответствующие органы управления.

Сокращены бюрократические процедуры. Изменения упрощают процессы принятия решений и предоставляют командирам больше гибкости для оперативного реагирования на воздушные угрозы.

Напомним, в июне 2025 года Кабинет министров принял постановление о запуске экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной обороны, которые будут формироваться на базе добровольческих формирований территориальных общин.

Главной целью этих подразделений является усиление защиты воздушного пространства, прежде всего, противодействие враждебным воздушным угрозам, в частности ударным беспилотным летательным аппаратам.

В декабре 2025 года в рамках экспериментального проекта Минобороны первые операторы критической инфраструктуры уже закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты своих объектов от вражеских атак.