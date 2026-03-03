Україна посилює ППО: уряд розширив роль добровольчих формувань

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку реалізації експериментального проєкту із залучення добровольчих формувань територіальних громад до протиповітряної оборони (ППО). Нововведення покликані спростити процедури, розширити повноваження командирів на місцях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Нові правила ППО для громад

Ключові зміни до порядку формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ):

Розширено ініціативу на місцях. Право ініціювати створення груп протиповітряної оборони отримали не лише начальники військових адміністрацій, а й командири добровольчих формувань територіальних громад та командири військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким вони підпорядковані. Участь керівника військової адміністрації у призначенні командира групи ППО більше не є обов’язковою.

Право ініціювати створення груп протиповітряної оборони отримали не лише начальники військових адміністрацій, а й командири добровольчих формувань територіальних громад та командири військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким вони підпорядковані. Участь керівника військової адміністрації у призначенні командира групи ППО більше не є обов’язковою. Визначено чіткі кадрові вимоги. До складу груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які мають законну відстрочку від мобілізації та пройшли спеціалізовану підготовку з отриманням документа про кваліфікацію зовнішнього пілота, майстра або сапера.

До складу груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які мають законну відстрочку від мобілізації та пройшли спеціалізовану підготовку з отриманням документа про кваліфікацію зовнішнього пілота, майстра або сапера. Запроваджено обов’язкову сертифікацію фахівців. Оператори безпілотних літальних апаратів повинні пройти навчання у центрах, сертифікованих Міністерством оборони України. Сапери мають здобути освіту в закладах Міноборони, МВС або ДСНС і отримати документ державного зразка.

Оператори безпілотних літальних апаратів повинні пройти навчання у центрах, сертифікованих Міністерством оборони України. Сапери мають здобути освіту в закладах Міноборони, МВС або ДСНС і отримати документ державного зразка. Передбачено тимчасове посилення військовими. У разі нестачі підготовлених добровольців до груп ППО дозволено тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ відповідної спеціалізації.

У разі нестачі підготовлених добровольців до груп ППО дозволено тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ відповідної спеціалізації. Забезпечено єдине управління ППО. Групи протиповітряної оборони діятимуть у складі загальної системи ППО ЗСУ, а оперативне планування та управління їхніми діями здійснюватимуть Повітряні Сили ЗСУ через відповідні органи управління.

Групи протиповітряної оборони діятимуть у складі загальної системи ППО ЗСУ, а оперативне планування та управління їхніми діями здійснюватимуть Повітряні Сили ЗСУ через відповідні органи управління. Скорочено бюрократичні процедури. Зміни спрощують процеси ухвалення рішень і надають командирам більше гнучкості для оперативного реагування на повітряні загрози.

Нагадаємо, у червні 2025 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряної оборони, які формуватимуться на базі добровольчих формувань територіальних громад.

Головною метою цих підрозділів є посилення захисту повітряного простору, насамперед протидія ворожим повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотним літальним апаратам.

Додамо, у грудні 2025 року в межах експериментального проєкту Міноборони перші оператори критичної інфраструктури вже закупили та встановили засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту своїх об’єктів від ворожих атак.