Украина увеличила бронирование мощностей Трансбалканского газового маршрута в 2,6 раза

В августе 2025 года объемы забронированных мощностей на Трансбалканском газовом маршруте выросли в 2,6 раза – до 20% от общей пропускной способности. Соответствующие данные были зафиксированы по результатам аукциона на платформе RBP.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Это первый серьезный сигнал о росте интереса рынка к новому маршруту поставок топлива в Украину.

Возможность импортировать газ через Трансбалканский коридор из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову появилась благодаря усилиям Министерства энергетики Украины. Это направление стало доступным для бронирования только с июня 2025, но уже демонстрирует динамический рост объемов.

Важным фактором стал запуск совместного продукта бронирования мощностей, инициированного Министерством энергетики и Оператором ГТС Украины. Благодаря этому стоимость транспортировки газа по Трансбалканскому маршруту снизилась на 25%, что сделало его более привлекательным для трейдеров.

Новый маршрут открывает более широкие возможности для диверсификации источников и более активного использования украинских подземных хранилищ газа иностранными компаниями.

Министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что это направление не только дает Украине доступ к новым экспортным рынкам газа с юга, но и способствует привлечению европейских трейдеров к украинской газовой инфраструктуре.

В конце 2024 года была установлена гарантированная мощность маршрута на уровне 7 млн. кубометров газа в сутки. В настоящее время ведется работа по увеличению этого показателя до 11,5 млн кубометров уже в 2025 году.

Добавим, 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона – НКРЭКУ одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.