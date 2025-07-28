Україна збільшила бронювання потужностей Трансбалканського газового маршруту у 2,6 раза

У серпні 2025 року обсяги заброньованих потужностей на Трансбалканському газовому маршруті зросли у 2,6 раза — до 20% від загальної пропускної спроможності. Відповідні дані зафіксовано за результатами аукціону на платформі RBP.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Це перший серйозний сигнал про зростання інтересу ринку до нового маршруту постачання палива до України.

Можливість імпортувати газ через Трансбалканський коридор — з Греції через Болгарію, Румунію та Молдову — з'явилася завдяки зусиллям Міністерства енергетики України. Цей напрям став доступним для бронювання лише з червня 2025 року, але вже демонструє динамічне зростання обсягів.

Важливим фактором став запуск спільного продукту бронювання потужностей, ініційованого Міністерством енергетики та Оператором ГТС України. Завдяки цьому вартість транспортування газу по Трансбалканському маршруту знизилася на 25%, що зробило його значно привабливішим для трейдерів.

Новий маршрут відкриває ширші можливості для диверсифікації джерел постачання та активнішого використання українських підземних сховищ газу іноземними компаніями.

Міністр енергетики Світлана Гринчук наголосила, що цей напрям не лише дає Україні доступ до нових експортних ринків газу з півдня, а й сприяє залученню європейських трейдерів до української газової інфраструктури.

Наприкінці 2024 року було встановлено гарантовану потужність маршруту на рівні 7 млн кубометрів газу на добу. Наразі ведеться робота над збільшенням цього показника до 11,5 млн кубометрів уже у 2025 році.

Додамо, 27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону - НКРЕКП схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.