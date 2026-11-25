Украина увеличила экспорт говядины на 32% за январь-октябрь 2026 года. За этот период страна продала за границу 20,8 тыс. тонн мяса на $109,1 млн. Выручка выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Охлажденная говядина принесла больше денег

Одной из причин роста доходов стало увеличение экспорта охлажденной говядины, которая стоит дороже мороженой. За 10 месяцев ее поставки составили 4,2 тыс. тонн на $33,3 млн. Год назад Украина экспортировала 0,5 тыс. тонн на $3,2 млн.

Около 81% стоимости экспорта охлажденной говядины пришлось на Турцию. За январь-октябрь туда отправили 3 тыс. тонн продукции на $27,1 млн.

Китай сократил закупки

Экспорт мороженой говядины за этот период составил 16,6 тыс. тонн на $75,8 млн. Это на 9% больше в объемах и на 19% в деньгах, чем в прошлом.

Больше мяса покупали Азербайджан (6,3 тыс. тонн) и Узбекистан (5,3 тыс. тонн). В то же время, поставки в Китай упали на 63% - до 1,5 тыс. тонн. Причиной послужили импортные ограничения.

Также на экспортную выручку повлияли мировые цены. Средняя цена украинской мороженой говядины выросла на 9% – до $4,55 за кг.

Экспорт в октябре достиг максимума за 3 года

В октябре Украина экспортировала 2,9 тыс. тонн говядины на $15,3 млн. Это самый большой месячный показатель с начала 2024 года.

Если текущие темпы поставок сохранятся, по итогам 2026 экспорт может превысить 25 тыс. тонн и принести более $130 млн.

В то же время наращивать продажи может быть сложнее из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. По состоянию на 1 октября 2026 года он был на 18% меньше, чем год назад.

Напомним, за январь-август 2026 Украина экспортировала 3,04 тыс. тонн свежей и охлажденной говядины — в 25 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.