Украина увеличила импорт газа до 833 млн куб. м: объемы достигли двухлетнего максимума

Объемы импорта природного газа в Украину в июле 2025 года составили 833 млн кубометров. Это самый высокий показатель, зафиксированный с сентября 2023 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании ExPro.

Отмечается, что по сравнению с июнем (539 млн куб. м) объемы импорта выросли в 1,5 раза, а по сравнению с июлем 2024 г. (52 млн куб. м) – в 16 раз.

Причины роста

Увеличение импорта газа в июле объясняется подготовкой к предстоящему отопительному сезону, в частности активной закачкой топлива в подземные хранилища.

По оценкам аналитиков, в июле структура импорта изменилась, почти весь газ поступал в "таможенный состав" украинских ПХГ – 774 млн куб. м или 93% всего импорта, из которых 3,4 млн куб. м с использованием услуги short-haul. Кроме того, около 59 млн куб. м (7%) импортировано напрямую в украинскую ГТС.

Так, НАК "Нафтогаз Украины" в июле импортировал весь природный газ в "таможенный состав" украинских ПХГ.

По оценкам ExPro, компания за месяц импортировала более 90% всего импорта. Остальные газы импортировали частные компании.

Откуда идут поставки

В июле Украина импортировала газ преимущественно по трем направлениям:

Венгрия – 300 млн кубометров (36% от общего объема).

– 300 млн кубометров (36% от общего объема). Словакия – 268 млн кубометров (32,2%).

– 268 млн кубометров (32,2%). Польша – 260 млн кубометров (31,2%).

Также незначительный объем (5,1 млн. кубометров) поступил с Трансбалканского направления, в частности:

Из Греции (по новому маршруту) – 5 млн кубометров, закупленных частными компаниями.

(по новому маршруту) – 5 млн кубометров, закупленных частными компаниями. Из Болгарии (азербайджанский газ) – незначительное количество по тестовому соглашению между "Нефтегазом" и SOCAR.

В целом, Украина за 7 месяцев 2025 г. увеличила объемы импорта природного газа в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,93 млрд куб. м. Большую часть природного газа импортировал "Нафтогаз" – почти 90%, частные компании – более 10%.

Добавим, 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона – НКРЭКУ одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.