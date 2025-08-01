Україна збільшила імпорт газу до 833 млн куб. м: обсяги досягли дворічного максимуму

Обсяги імпорту природного газу до України в липні 2025 року сягнули 833 млн кубометрів. Це найвищий показник, зафіксований з вересня 2023 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії ExPro.

Зазначається, що у порівнянні з червнем (539 млн куб. м) обсяги імпорту зросли у 1,5 раза, а у порівнянні з липнем 2024 р. (52 млн куб. м) - у 16 разів.

Причини росту

Збільшення імпорту газу в липні пояснюється підготовкою до майбутнього опалювального сезону, зокрема активним закачуванням палива в підземні сховища.

За оцінками аналітиків, у липні структура імпорту змінилася, майже весь газ надходив до "митного складу" українських ПСГ – 774 млн куб. м або 93% усього імпорту, з яких 3,4 млн куб. м з використанням послуги short-haul. Крім того, близько 59 млн куб. м (7%) імпортовано напряму до української ГТС.

Так, НАК "Нафтогаз України" у липні імпортував весь природний газ до "митного складу" українських ПСГ.

За оцінками ExPro, компанія протягом місяця імпортувала понад 90% усього імпорту. Решту газу імпортували приватні компанії.

Звідки йдуть постачання

У липні Україна імпортувала газ переважно з трьох напрямків:

Угорщина – 300 млн кубометрів (36% від загального обсягу).

– 300 млн кубометрів (36% від загального обсягу). Словаччина – 268 млн кубометрів (32,2%).

– 268 млн кубометрів (32,2%). Польща – 260 млн кубометрів (31,2%).

Також незначний обсяг (5,1 млн кубометрів) надійшов з Трансбалканського напрямку, зокрема:

З Греції (за новим маршрутом) – 5 млн кубометрів, які закупили приватні компанії.

(за новим маршрутом) – 5 млн кубометрів, які закупили приватні компанії. З Болгарії (азербайджанський газ) – незначна кількість за тестовою угодою між "Нафтогазом" і SOCAR.

Загалом, Україна за 7 місяців 2025 р. збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд куб. м. Більшу частину природного газу імпортував "Нафтогаз" - майже 90%, приватні компанії – понад 10%.

Додамо, 27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону - НКРЕКП схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.