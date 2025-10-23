Украина в ночь на 26 октября перейдет на зимнее время

В ночь с 25 на 26 октября в 4 утра по киевскому времени в Украине состоится переход на зимнее время, из-за чего часы нужно будет перевести на 1 час назад.

Об этом сообщает Delo.ua.

Перевести стрелку на 1 час назад

Переход на зимнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа стрелка переводится на 1 час назад.

Главной целью такого перехода с летнего в зимнее время считается экономия электроэнергии и более эффективное использование светового дня.

Большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, автоматически перейдут на новое время. А механические часы придется корректировать вручную.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине.

3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении. Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Однако он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.