Читать на русском

Україна в ніч на 26 жовтня перейде на зимовий час

У ніч з 25 на 26 жовтня о 4 годині ранку за київським часом в Україні відбудеться перехід на зимовий час, через що годинники треба буде перевести на 1 годину назад.

Перевести стрілку на 1 годину назад

Перехід на зимовий час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю жовтня о 4 годині стрілка переводиться на 1 годину назад.

Головною метою такого переходу з літнього на зимовий час вважається економія електроенергії та більш ефективне використання світлового дня.

Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони та ноутбуки, перейдуть автоматично на новий час. А механічні годинники доведеться коригувати вручну.

Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 

3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

16 липня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Проте він досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Автор:
Світлана Манько