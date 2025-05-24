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Украина возглавила мировой рейтинг по стабильности фиксированного интернета
Украина во второй раз подряд возглавила мировой рейтинг по стабильности фиксированного интернета согласно исследованию Digital Quality of Life Index за 2024 год.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
Ключевым фактором лидерства стала технология xPON, которая обеспечивает интернет-связь даже при длительных отключениях электроэнергии — до 72 часов без света.
Благодаря системному развитию инфраструктуры и поддержке со стороны государства и партнеров, через несколько лет Украина вышла в лидеры по количеству подключений к xPON. Если в 2021 году технологией пользовалось только 30% граждан, то к концу 2024 года планируется охватить ею уже 65% населения.
Несмотря на постоянные атаки России на критическую инфраструктуру, правительство вместе с бизнесом продолжает масштабировать технологию по всей стране. Среди инициатив:
- создана интерактивная карта провайдеров xPON совместно с ЛУН Город;
- запущен процесс бронирования для провайдеров, чтобы ускорить подключение и восстановление сетей;
- на платформе Действие. Образование стартовал сериал о работе технологии xPON;
- реализуется государственная поддержка провайдеров, расширяющих покрытие сетей.
Также правительство параллельно работает над развитием мобильного интернета и другими цифровыми объектами, чтобы обеспечить надежную связь в любое время и в любой точке страны.
Добавим, что Минцифры вместе с ЛУН Город создали карту, где можно легко и быстро проверить, готов ли провайдер к возможным обесточениям, или найти ближайшего подготовленного и подать заявку на подключение. Карта доступна по всей территории Украины.