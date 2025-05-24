Украина возглавила мировой рейтинг по стабильности фиксированного интернета

Украина во второй раз подряд возглавила мировой рейтинг по стабильности фиксированного интернета согласно исследованию Digital Quality of Life Index за 2024 год.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Ключевым фактором лидерства стала технология xPON, которая обеспечивает интернет-связь даже при длительных отключениях электроэнергии — до 72 часов без света.

Благодаря системному развитию инфраструктуры и поддержке со стороны государства и партнеров, через несколько лет Украина вышла в лидеры по количеству подключений к xPON. Если в 2021 году технологией пользовалось только 30% граждан, то к концу 2024 года планируется охватить ею уже 65% населения.

Несмотря на постоянные атаки России на критическую инфраструктуру, правительство вместе с бизнесом продолжает масштабировать технологию по всей стране. Среди инициатив:

создана интерактивная карта провайдеров xPON совместно с ЛУН Город;

запущен процесс бронирования для провайдеров, чтобы ускорить подключение и восстановление сетей;

на платформе Действие. Образование стартовал сериал о работе технологии xPON;

реализуется государственная поддержка провайдеров, расширяющих покрытие сетей.

Также правительство параллельно работает над развитием мобильного интернета и другими цифровыми объектами, чтобы обеспечить надежную связь в любое время и в любой точке страны.