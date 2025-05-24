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Україна очолила світовий рейтинг за стабільністю фіксованого інтернету
Україна вдруге поспіль очолила світовий рейтинг за стабільністю фіксованого інтернету згідно з дослідженням Digital Quality of Life Index за 2024 рік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Ключовим чинником лідерства стала технологія xPON, яка забезпечує інтернет-зв’язок навіть під час тривалих відключень електроенергії — до 72 годин без світла.
Завдяки системному розвитку інфраструктури та підтримці з боку держави й партнерів, за кілька років Україна вийшла в лідери за кількістю підключень до xPON. Якщо у 2021 році технологією користувались лише 30% громадян, то до кінця 2024 року планується охопити нею вже 65% населення.
Попри постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру, уряд разом із бізнесом продовжує масштабувати технологію по всій країні. Серед ініціатив:
- створено інтерактивну мапу провайдерів xPON спільно з ЛУН Місто;
- запущено процес бронювання для провайдерів, щоб пришвидшити підключення та відновлення мереж;
- на платформі Дія.Освіта стартував серіал про роботу технології xPON;
- реалізується державна підтримка провайдерів, які розширюють покриття мереж.
Також уряд паралельно працює над розвитком мобільного інтернету та іншими цифровими проєктами, щоб забезпечити надійний зв’язок у будь-який час і в будь-якій точці країни.
Додамо, що Мінцифри разом з ЛУН Місто створили мапу, де можна легко й швидко перевірити, чи готовий провайдер до можливих знеструмлень, або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення. Мапа доступна по всій території України.