Україна очолила світовий рейтинг за стабільністю фіксованого інтернету

Україна вдруге поспіль очолила світовий рейтинг за стабільністю фіксованого інтернету згідно з дослідженням Digital Quality of Life Index за 2024 рік.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Ключовим чинником лідерства стала технологія xPON, яка забезпечує інтернет-зв’язок навіть під час тривалих відключень електроенергії — до 72 годин без світла.

Завдяки системному розвитку інфраструктури та підтримці з боку держави й партнерів, за кілька років Україна вийшла в лідери за кількістю підключень до xPON. Якщо у 2021 році технологією користувались лише 30% громадян, то до кінця 2024 року планується охопити нею вже 65% населення.

Попри постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру, уряд разом із бізнесом продовжує масштабувати технологію по всій країні. Серед ініціатив:

створено інтерактивну мапу провайдерів xPON спільно з ЛУН Місто;

запущено процес бронювання для провайдерів, щоб пришвидшити підключення та відновлення мереж;

на платформі Дія.Освіта стартував серіал про роботу технології xPON;

реалізується державна підтримка провайдерів, які розширюють покриття мереж.

Також уряд паралельно працює над розвитком мобільного інтернету та іншими цифровими проєктами, щоб забезпечити надійний зв’язок у будь-який час і в будь-якій точці країни.