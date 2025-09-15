Запланована подія 2

Украина возобновит орошение более чем на один миллион гектаров

Украина имеет потенциал в ближайшие годы восстановить орошение на площади более 1 млн гектаров, что станет ключевым фактором развития агросектора в условиях климатических изменений и восстановления последствий войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого.

По словам Высоцкого, реформа мелиорации является одним из главных приоритетов Министерства экономики.

Чиновник ознакомился с примерами успешного восстановления мелиоративных систем и современными технологиями выращивания гибридизационных участков на поливе.

Он отметил, что на базе организации водопользователей "Сильная вода" аграрии уже показали результаты сотрудничества с международными партнерами. При поддержке программы АГРО, финансируемой правительством США, после почти 30-летнего перерыва удалось восстановить насосную станцию, установить 5 дождевальных машин и начать монтаж солнечной электростанции. Это обеспечило полив 1127 гектаров и позволило существенно оптимизировать использование ресурсов.

Добавим, в Украине уже создано 67 организаций водопользователей (ОВК), объединяющих более 180 агрокомпаний.

18 проектов по модернизации мелиоративных сетей в 8 областях получили техническую помощь от правительства США через Программу АГРО.

Среди регионов – Киевская, Житомирская, Одесская, Полтавская, Черкасская, а также прифронтовые Николаевская, Харьковская и Херсонская области.

Напомним,   в июне сообщалось, что в Украине создана 61 организация водопользователей, объединяющая более 150 агропроизводителей. Больше всего таких организаций в Черкасской области.

Автор:
Татьяна Гойденко