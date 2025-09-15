Україна відновить зрошення на понад одному мільйоні гектарів

Україна має потенціал у найближчі роки відновити зрошення на площі понад 1 млн гектарів, що стане ключовим фактором розвитку агросектору в умовах кліматичних змін і відновлення від наслідків війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького.

За словами Висоцького, реформа меліорації є одним із головних пріоритетів Міністерства економіки.

Посадовець ознайомився з прикладами успішного відновлення меліоративних систем і сучасними технологіями вирощування гібридизаційних ділянок на поливі.

Він зазначив, що на базі організації водокористувачів "Сильна вода" аграрії вже продемонстрували результати співпраці з міжнародними партнерами. За підтримки Програми АГРО, що фінансується урядом США, після майже 30-річної перерви вдалося відновити насосну станцію, встановити 5 дощувальних машин та розпочати монтаж сонячної електростанції. Це забезпечило полив 1127 гектарів і дало змогу суттєво оптимізувати використання ресурсів.

Додамо, в Україні вже створено 67 організацій водокористувачів (ОВК), що об’єднують понад 180 агрокомпаній.

18 проєктів із модернізації меліоративних мереж у 8 областях отримали технічну допомогу від уряду США через Програму АГРО.

Серед регіонів — Київська, Житомирська, Одеська, Полтавська, Черкаська, а також прифронтові Миколаївська, Харківська й Херсонська області.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в Україні створено 61 організацію водокористувачів, що об’єднує понад 150 агровиробників. Найбільше таких організацій на Черкащині.