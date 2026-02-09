Запланована подія 2

Читати українською

Украина ввела санкции против поставщиков компонентов для российских ракет и финансового сектора России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Украина ввела новый пакет санкций против компаний, поставляющих России критические иностранные компоненты и обеспечивающих производство ракет и дронов в обход международных ограничений

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в ночь на 7 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине с применением более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

" Произведение этого оружия было бы невозможно без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции", — отметил глава государства.

Другим указом Зеленский применил санкции против российского финансового сектора. В список входят компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.

" Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторинок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже на финальной стадии. Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора", - подчеркнул президент.

Детали санкций

В Офисе президента уточняют, что Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 66 физических и 62 юридических лиц. В их числе, в частности, граждане и резиденты России, Гонконга, Кыргызстана и ОАЭ.

Первый указ направлен на ограничение способности русского ВПК. Всего в него вошли 24 физических и 27 юридических лиц. Это, в частности, компании, снабжающие товары для изготовления деталей для российских ракет и дронов, которые Россия.

Второй указ касается финансовой инфраструктуры врага и персонально тех, кто помогает РФ обходить санкции, введенные Украиной, Евросоюзом и США. Это 42 физических и 35 юридических лиц.

В этот пакет вошла среди прочего экосистема криптовалютной сети А7, через которую, в частности, оплачивают поставки компонентов для производства российских ракет. Применены санкции и в отношении Ассоциации разработчиков и пользователей технологий, обеспечивающих российский крипторинок и промышленное накопление виртуальной валюты (майнинг). Также это операторы расчетов, владельцы криптовалют и криптообменники.

Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Евросоюза, который уже находится на финальной стадии и может быть принят в конце этого месяца.

Ранее Зеленский подписал указ о введении новых санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против кремлевских пропагандистов.

Автор:
Светлана Манько