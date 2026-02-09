Україна запровадила санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і фінансового сектору Росії

Україна запровадила новий пакет санкцій проти компаній, які постачають Росії критичні іноземні компоненти та забезпечують виробництво ракет і дронів в обхід міжнародних обмежень

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав що у ніч проти 7 лютого Росія завдала чергового масованого удару по Україні із застосуванням понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

"Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — запроваджуємо нові санкції", — зауважив глава держави.

Іншим указом Зеленський застосував санкції проти російського фінансового сектору. До списку входять компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

"Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії. Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора", — підкреслив президент.

Деталі санкцій

В Офісі президента уточнюють, що Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.

Перший указ спрямований на обмеження здатності російського ВПК. Загалом до нього увійшли 24 фізичні та 27 юридичних осіб. Це, зокрема, компанії, що постачають товари для виготовлення деталей для російських ракет і дронів, які Росія.

Другий указ стосується фінансової інфраструктури ворога й персонально тих, хто допомагає РФ обходити санкції, які запровадила Україна, Євросоюз і США. Це 42 фізичні і 35 юридичних осіб.

До цього пакета увійшла серед іншого екосистема криптовалютної мережі А7, через яку, зокрема, оплачують поставки компонентів для виробництва російських ракет. Застосовані санкції і щодо Асоціації розробників і користувачів технологій, що забезпечують російський крипторинок та промислове накопичення віртуальної валюти (майнінг). Також це оператори розрахунків, власники криптовалют і криптообмінників.

Частина цих рішень увійде до 20-го пакета санкцій Євросоюзу, який уже перебуває на фінальній стадії та може бути ухвалений наприкінці цього місяця.

Раніше Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту, а також проти кремлівських пропагандистів.