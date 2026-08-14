Украина ввела санкции против 13 судов и 28 компаний за незаконный вывоз зерна

Президент Владимир Зеленский 14 августа ввел в действие решение СНБО о введении санкций против лиц, компаний и судов, вовлеченных в незаконный вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В санкционный список включено:

13 морских судов, из которых 8 ходят под флагом РФ, 3 - Панамы, по 1 - Белизу и Сент-Китс и Невису;

11 граждан России, являющихся владельцами судов или их капитанами;

28 юридических лиц, вовлеченных в транспортировку и логистику.

В список попали, в частности, такие суда: Volgo-Balt 205, Asomatos, Panormitis, Don, Falcon S, Greendale и другие.

Синхронизация с международными партнерами

Ограничения введены против всех звеньев цепи: от владельцев компаний и кораблей до капитанов, осуществляющих непосредственный вывоз сельхозпродукции. Украина передаст имеющиеся данные иностранным партнерам для применения аналогичных ограничений в их юрисдикциях.

"Незаконный вывоз украинского зерна из временно оккупированных территорий должен иметь последствия для всех, кто к этому причастен: от компаний и владельцев до капитанов и судов. Рассчитываем, что наши международные партнеры не будут допускать его попадания на свои рынки", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.

Ранее, 4 августа, Зеленский ввел в действие решение СНБО о новом пакете санкций против компаний и физических лиц, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс оборудованием, технологиями и комплектующими в обход международных ограничений.