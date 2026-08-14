Україна запровадила санкції проти 13 суден і 28 компаній за незаконне вивезення зерна

Президент Володимир Зеленський 14 серпня увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти осіб, компаній та суден, залучених до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

До санкційного переліку включено:

13 морських суден, із яких 8 ходять під прапором РФ, 3 — Панами, по 1 — Белізу та Сент-Кітс і Невісу;

11 громадян Росії, які є власниками суден або їхніми капітанами;

28 юридичних осіб, залучених до транспортування та логістики.

До переліку потрапили, зокрема, такі судна: Volgo-Balt 205, Asomatos, Panormitis, Don, Falcon S, Greendale та інші.

Синхронізація з міжнародними партнерами

Обмеження запроваджено проти всіх ланок ланцюга: від власників компаній і кораблів до капітанів, які здійснюють безпосередній вивіз сільгосппродукції. Україна передасть наявні дані іноземним партнерам для застосування аналогічних обмежень у їхніх юрисдикціях.

"Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден. Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки", — зазначив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше, 4 серпня, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про новий пакет санкцій проти компаній і фізичних осіб, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс обладнанням, технологіями та комплектуючими в обхід міжнародних обмежень.