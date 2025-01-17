Украина вводит европейские стандарты рыночного надзора за продукцией: какие изменения предусмотрены

Кабинет министров одобрил изменения в законодательство по рыночному надзору, чтобы внедрить европейские стандарты безопасности и защиты прав потребителей в Украине. Это поможет создать честную конкуренцию, гармонизируя украинские нормы с ЕС, и будет способствовать развитию промышленного безвиза.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

"Мы приближаем Украину к европейским стандартам надзора за качеством непродовольственной продукции. Предложенные изменения усиливают контроль за безопасностью товаров, продаваемых в Украине, включая онлайн-торговлю и импорт. Новый подход к рыночному надзору и более тесное сотрудничество с ЕС ограничат недобросовестную конкуренцию и поддержат ответственный бизнес, который работает на качество", — отметила она.

О каких изменениях идет речь

Законопроектом предлагаются следующие изменения:

1. Расширение государственного рыночного надзора по онлайн-торговле. Продукция, которая продается онлайн, также подлежит рыночному надзору, что создаст равные условия для онлайн- и оффлайн-магазинов и повысит безопасность товаров.

2. Усиление защиты прав потребителей. Благодаря европейским нормам государство сможет более эффективно контролировать соответствие непродовольственной продукции установленным требованиям. Законопроект также определяет требования к поставщикам услуг фулфилмента (складирование, упаковка, отправка товаров) и информационному обществу, что позволит быстрее реагировать на запросы.

3. Требование уполномоченных представителей. Для продукции как электрооборудование, средства защиты и игрушки, производитель или импортер должны иметь уполномоченного представителя в Украине. Это поможет быстрее реагировать на риски.

4. Изменение подхода к контролю при импорте. Законопроект устанавливает четкие алгоритмы взаимодействия между таможней и органами рыночного надзора, что ускорит проверки и уменьшит риски. Обмен информацией между системами происходит через механизм Единого окна, что позволит избежать задержек на таможне во время лабораторных исследований и сократит время и расходы импортеров.

5. Совместная работа по эффективному рыночному надзору. Расширенное сотрудничество между органами рыночного надзора, бизнес-ассоциациями, потребителями и таможней позволит реагировать на вызовы и поддерживать надежный рынок. Бизнес-ассоциации смогут заключать меморандумы с госорганами, инициировать проверки, участвовать в них, а также проводить совместные учения и семинары для бизнеса.

6. Государственная стратегия рыночного надзора. Для повышения безопасности продукции на рынке государственная политика в сфере рыночного надзора будет базироваться на Национальной стратегии, которую будут пересматривать каждые четыре года.

Напомним, Кабинет Министров возобновил плановые проверки непродовольственной продукции, приостановленные на период действия военного положения, а также вернул государственный контроль этой продукции таможенными органами.