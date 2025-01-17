Україна запроваджує європейські стандарти ринкового нагляду за продукцією: які зміни передбачені

Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства з ринкового нагляду, щоб впровадити європейські стандарти безпеки та захисту прав споживачів в Україні. Це допоможе створити чесну конкуренцію, гармонізуючи українські норми з ЄС, і сприятиме розвитку “промислового безвізу”.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"Ми наближаємо Україну до європейських стандартів нагляду за якістю нехарчової продукції. Запропоновані зміни посилюють контроль за безпечністю товарів, що продаються в Україні, включно з онлайн-торгівлею та імпортом. Новий підхід до ринкового нагляду і тісніша співпраця з ЄС обмежать недобросовісну конкуренцію та підтримають відповідальний бізнес, який дбає про якість" , - зазначила вона.

Про які зміни йдеться

Законопроєктом пропонуються такі зміни:

1. Розширення державного ринкового нагляду на онлайн-торгівлю. Продукція, що продається онлайн, також підлягатиме ринковому нагляду, що створить рівні умови для онлайн- та офлайн-магазинів і підвищить безпеку товарів.

2. Посилення захисту прав споживачів. Завдяки європейським нормам держава зможе ефективніше контролювати відповідність нехарчової продукції встановленим вимогам. Законопроєкт також визначає вимоги до надавачів послуг фулфілменту (складування, пакування, відправка товарів) та інформаційного суспільства, що дозволить швидше реагувати на запити.

3. Вимога уповноважених представників. Для продукції, як електрообладнання, засоби захисту та іграшки, виробник або імпортер повинні мати уповноваженого представника в Україні. Це допоможе швидше реагувати на ризики.

4. Зміна підходу до контролю під час імпорту. Законопроєкт встановлює чіткі алгоритми взаємодії між митницею та органами ринкового нагляду, що пришвидшить перевірки і зменшить ризики. Обмін інформацією між системами відбуватиметься через механізм Єдиного вікна, що дозволить уникнути затримок на митниці під час лабораторних досліджень і скоротить час та витрати імпортерів.

5. Спільна робота для ефективного ринкового нагляду. Розширена співпраця між органами ринкового нагляду, бізнес-асоціаціями, споживачами та митницею дозволить швидше реагувати на виклики та підтримувати надійний ринок. Бізнес-асоціації зможуть укладати меморандуми з держорганами, ініціювати перевірки, брати участь у них, а також проводити спільні навчання та семінари для бізнесу.

6. Національна стратегія ринкового нагляду. Для підвищення безпеки продукції на ринку державна політика у сфері ринкового нагляду базуватиметься на Національній стратегії, яку переглядатимуть кожні чотири роки.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів відновив планові перевірки нехарчової продукції, які були призупинені на період дії воєнного стану, а також повернув державний контроль цієї продукції митними органами.