Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина запустила автоматический налоговый обмен уже с 99 странами: кто остался вне системы

документы, отчеты, бизнесмен
Украина запустила автоматический налоговый обмен с 99 странами / Freepik

Автоматический обмен отчетами в разрезе стран международных групп компаний (Country-by-Country Reporting, CbC) действует между Украиной и 99 странами мира. В то же время, этот механизм еще не вступил в силу между Украиной и отдельными государствами, в частности США, Канадой и Марокко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В перечень юрисдикций, с которыми автоматический обмен не функционирует, входят:

  • Канада;
  • Вьетнам;
  • Израиль;
  • Казахстан;
  • Нигерия;
  • Ботсвана;
  • Кабо-Верде;
  • Габонская Республика;
  • Гренландия;
  • Гаити;
  • Исламская Республика Мавритания;
  • Марокко.

Также в настоящее время не подписано двустороннее соглашение об автоматическом обмене отчетностью CbC между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Для автоматического обмена данными между двумя конкретными странами стороны должны полностью завершить внутренние юридические и технические процедуры. Если эти требования не выполнены, механизм автоматического обмена временно не применяется из положений Многостороннего соглашения CbC.

Отчет в разрезе стран интернациональной группы компаний является элементом системы налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Документ содержит сведения о распределении доходов, полученных доходов, уплаченных налогов и общих показателях экономической деятельности международных групп компаний между разными юрисдикциями.

Украина подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене отчетами в разрезе стран 3 ноября 2022 года. Официально это соглашение вступило в силу 4 июля 2024 года.

Напомним, по состоянию на апрель ДПС получила отчеты CbC от 29 стран за 2024 финансовый год. Всего в рамках автоматического обмена поступили данные от 35 иностранных партнеров по более чем 700 международным группам компаний.

Автор:
Татьяна Ковальчук