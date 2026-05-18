Украина запустила автоматический налоговый обмен уже с 99 странами: кто остался вне системы

Автоматический обмен отчетами в разрезе стран международных групп компаний (Country-by-Country Reporting, CbC) действует между Украиной и 99 странами мира. В то же время, этот механизм еще не вступил в силу между Украиной и отдельными государствами, в частности США, Канадой и Марокко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В перечень юрисдикций, с которыми автоматический обмен не функционирует, входят:

Канада;

Вьетнам;

Израиль;

Казахстан;

Нигерия;

Ботсвана;

Кабо-Верде;

Габонская Республика;

Гренландия;

Гаити;

Исламская Республика Мавритания;

Марокко.

Также в настоящее время не подписано двустороннее соглашение об автоматическом обмене отчетностью CbC между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Для автоматического обмена данными между двумя конкретными странами стороны должны полностью завершить внутренние юридические и технические процедуры. Если эти требования не выполнены, механизм автоматического обмена временно не применяется из положений Многостороннего соглашения CbC.

Отчет в разрезе стран интернациональной группы компаний является элементом системы налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Документ содержит сведения о распределении доходов, полученных доходов, уплаченных налогов и общих показателях экономической деятельности международных групп компаний между разными юрисдикциями.

Украина подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене отчетами в разрезе стран 3 ноября 2022 года. Официально это соглашение вступило в силу 4 июля 2024 года.

Напомним, по состоянию на апрель ДПС получила отчеты CbC от 29 стран за 2024 финансовый год. Всего в рамках автоматического обмена поступили данные от 35 иностранных партнеров по более чем 700 международным группам компаний.