Україна запустила автоматичний податковий обмін вже із 99 країнами: хто залишився поза системою

Автоматичний обмін звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній (Country-by-Country Reporting, CbC) діє між Україною та 99 країнами світу. Водночас цей механізм ще не набрав чинності між Україною та окремими державами, зокрема США, Канадою та Марокко.

До переліку юрисдикцій, з якими автоматичний обмін наразі не функціонує, входять:

Канада;

В’єтнам;

Ізраїль;

Казахстан;

Нігерія;

Ботсвана;

Кабо-Верде;

Габонська Республіка;

Гренландія;

Гаїті;

Ісламська Республіка Мавританія;

Марокко.

Також на цей час не підписано двосторонню угоду про автоматичний обмін звітністю CbC між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Для впровадження автоматичного обміну даними між двома конкретними країнами сторони мають повністю завершити внутрішні юридичні та технічні процедури. Якщо ці вимоги не виконані, механізм автоматичного обміну тимчасово не застосовується на підставі положень Багатосторонньої угоди CbC.

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній є елементом системи податкового контролю за трансфертним ціноутворенням. Документ містить відомості про розподіл доходів, отриманих прибутків, сплачених податків та загальні показники економічної діяльності міжнародних груп компаній між різними юрисдикціями.

Україна підписала Багатосторонню угоду компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) 3 листопада 2022 року. Офіційно ця угода набула чинності 4 липня 2024 року.

Нагадаємо, станом на квітень ДПС отримала звіти CbC від 29 країн за 2024 фінансовий рік. Загалом у межах автоматичного обміну надійшли дані від 35 іноземних партнерів щодо понад 700 міжнародних груп компаній.