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Украинцы активнее переходят на гибриды: какие модели выбирают

гибриды
Украинцы активнее переходят на гибриды / Depositphotos

В августе украинский автопарк пополнили около 3,9 тыс. гибридных легковых автомобилей HEV и PHEV. Это на 38% больше, чем в августе прошлого года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укравтопром".

На новые автомобили пришлось 42% всех зарегистрированных гибридов. Для сравнения, в августе 2025 их доля составляла 56%. Итак, основную часть рынка в этом году уже формировали импортируемые машины с пробегом.

Среди новых гибридов лидером осталась Toyota RAV-4 – 430 автомобилей. Второе место заняла Toyota Yaris Cross со 153 регистрациями, третье – Toyota Camry из 133.

Среди ввезенных из-за границы гибридов с пробегом самым популярным стал Ford Fusion US – 138 автомобилей. Далее шли Ford Escape – 129 и Kia Niro – 121.

Напомним, в августе среди новых легковушек гибриды заняли почти треть рынка. Их доля составляла 32,9%, в то время как бензиновые автомобили сохраняли первое место с 39,1%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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