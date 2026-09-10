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Українці активніше переходять на гібриди: які моделі обирають

гібриди
Українці активніше переходять на гібриди / Depositphotos

У серпні український автопарк поповнили майже 3,9 тис. гібридних легкових автомобілів HEV та PHEV. Це на 38% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укравтопром".

На нові автомобілі припало 42% усіх зареєстрованих гібридів. Для порівняння, у серпні 2025 року їх частка становила 56%. Отже, основну частину ринку цього року вже формували імпортовані машини з пробігом.

Серед нових гібридів лідером залишилася Toyota RAV-4 — 430 автомобілів. Друге місце посіла Toyota Yaris Cross зі 153 реєстраціями, третє — Toyota Camry зі 133.

Серед ввезених з-за кордону гібридів із пробігом найпопулярнішим став Ford Fusion US — 138 автомобілів. Далі йшли Ford Escape — 129 та Kia Niro — 121.

Нагадаємо, у серпні серед нових легковиків гібриди зайняли майже третину ринку. Їх частка становила 32,9%, тоді як бензинові авто зберігали перше місце з 39,1%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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