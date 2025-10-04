Украинцы будут знать, кто просматривает их данные в реестрах: у "Дії" появятся уведомления

Украинцы смогут контролировать, как государство работает по их персональным данным. Правительство приняло постановление о запуске подсистемы мониторинга доступа к данным в системе "Трембита".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Это решение позволит гражданам в приложении "Дія" получать push-уведомления о пересмотре информации в государственных реестрах.

Отмечается, что новый сервис предоставит полный контроль над тем, кто и с какой целью получает доступ к персональным данным. Каждый факт обмена информацией будет фиксироваться в системе, которая исключит возможность злоупотребления или мошеннические схемы.

Как будет работать услуга?

К примеру, при оформлении государственной услуги работнику нужны ваши данные. Он делает запрос в реестре – и "Трембита" регистрирует этот факт. В то же время вы получите в "Дії" уведомление с деталями: кто, когда и зачем просматривал ваши данные.

В то же время, предусмотрены исключения: сообщения не будут поступать в случаях, связанных с расследованием преступлений, работой контрразведки, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

Подобная система уже работает в Эстонии под названием Data Tracker. Украина приняла во внимание этот опыт, чтобы внедрить лучшие европейские практики в сфере прозрачности и защиты персональных данных.

О "Трембите"

"Трембита" – это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами, информационными системами и т.п.

Она призвана предоставить органам государственной власти и местному самоуправлению оперативный, беспрепятственный и надежный доступ к информации, необходимой для осуществления их полномочий.

Благодаря "Трембити" украинцы могут быстро и удобно пользоваться государственными услугами через "Дію", не посещая учреждения.

Систему запустили в 2020 году.

Трембит активно развивается при поддержке Европейского Союза в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, которые внедряет Академия электронного управления.