Українці знатимуть, хто переглядає їхні дані в реєстрах: у "Дії" з’являться сповіщення

Українці зможуть контролювати, як держава працює з їхніми персональними даними. Уряд ухвалив постанову про запуск підсистеми моніторингу доступу до даних у системі "Трембіта".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Це рішення дозволить громадянам у застосунку "Дія" отримувати push-сповіщення про перегляд інформації у державних реєстрах.

Зазначається, що новий сервіс надасть повний контроль за тим, хто і з якою метою отримує доступ до персональних даних. Кожен факт обміну інформацією фіксуватиметься в системі, що унеможливить зловживання або шахрайські схеми.

Як працюватиме послуга?

Наприклад, при оформленні державної послуги працівнику потрібні ваші дані. Він робить запит у реєстрі — і "Трембіта" реєструє цей факт. Водночас ви отримаєте у "Дії" сповіщення з деталями: хто, коли й навіщо переглядав ваші дані.

Водночас передбачені винятки: повідомлення не надходитимуть у випадках, пов’язаних з розслідуванням злочинів, роботою контррозвідки, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Подібна система вже працює в Естонії під назвою Data Tracker. Україна взяла до уваги цей досвід, щоб запровадити найкращі європейські практики у сфері прозорості та захисту персональних даних.

Про "Трембіту"

"Трембіта" - це національна система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами, електронними реєстрами, інформаційними системами тощо.

Вона покликана надати органам державної влади та місцевого самоврядування оперативний, безперешкодний і надійний доступ до інформації, необхідний їм для здійснення їх повноважень.

Завдяки "Трембіті" українці можуть швидко та зручно користуватися державними послугами через "Дію", не відвідуючи установи.

Систему запустили у 2020 році.

Трембіта активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує Академія електронного управління.