Украинцы массово скупают товары из Южной Кореи: количество заказов выросло в 2,5 раза

Количество онлайн-заказов украинцев из Южной Кореи в первом квартале 2026 года выросло на 148% — фактически в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший спрос приходится на косметику, формирующую почти половину всех покупок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику компании Meest China.

Почти каждый второй заказ (40,6%) — это средства по уходу за лицом, тогда как в прошлом году этот показатель составил 34,5%. Украинцы активно покупают корейские маски, кремы, сыворотки, растительные масла и бальзамы. Также популярными остаются современные бьюти-продукты – патчи, скорняки и маски для губ. Среди наиболее часто заказываемых брендов — Rom&nd, Peripera, Clio, Beauty of Joseon, Anua и COSRX.

В топовые категории также входят гигиенические средства (11,6%), декоративная косметика (7%), средства по уходу за волосами (4%) и телом (2,2%).

Что еще везут из Сеула?

В то же время, украинцы все активнее заказывают и другие товары из Южной Кореи. В частности, игрушки составляют 6% всех покупок, автозапчасти — 4,3%, аксессуары к авто и мотоциклам — 4,2%, фото- и видеоаксессуары — 3,9%, а рыболовное снаряжение — 2,1%.

Популярность приобрели и ставшие вирусными в TikTok трендовые игрушки Labubu и TinyTAN. Покупатели чаще заказывают их непосредственно из страны производителя, чтобы получить оригинальную продукцию и более широкий выбор.

Стабильный спрос сохраняется и на автотовары. Благодаря таким брендам, как Hyundai, Kia и Hyosung, украинцы покупают запчасти напрямую у производителей – это позволяет получить качественные детали по более выгодной цене.

Возрастает также интерес к рыболовному снаряжению. Продукция брендов Banax, NS Black Hole (NS) и JS Company имеет хорошие отзывы среди рыбаков в разных странах.

"Южная Корея закрывает целевые потребности украинских покупателей: от ухода за лицом и телом до автозапчастей или аксессуаров для рыбалки. Именно качество продуктов, их технологичность и прямой доступ к производителю делают это направление таким привлекательным", - отмечает руководитель отдела Meest China Shop Инна Савчук.

Эксперты объясняют, что рост популярности объясняется развитием международного e-commerce. Украинцы получают доступ к оригинальным товарам без посредников — с более широким ассортиментом и часто по более низким ценам, чем на внутреннем рынке.

Напомним, украинцы все активнее заказывают товары из Японии : 40% всех заказов из этой страны в первом квартале пришлось именно на категорию одежды, обуви и аксессуаров.