Українці масово скуповують товари з Південної Кореї: кількість замовлень зросла у 2,5 раза

Найчастіше українці замовляють із Кореї доглядову косметику, іграшки, автотовари, техніку та навіть рибальське спорядження. / Depositphotos

Кількість онлайн-замовлень українців із Південної Кореї у першому кварталі 2026 року зросла на 148% — фактично у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит припадає на косметику, яка формує майже половину всіх покупок. 

  Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику компанії Meest China.  

Майже кожне друге замовлення (40,6%) — це засоби для догляду за обличчям, тоді як торік цей показник становив 34,5%. Українці активно купують корейські маски, креми, сироватки, олії та бальзами. Також популярними залишаються сучасні б’юті-продукти — патчі, кушони та маски для губ. Серед брендів, які найчастіше замовляють, — Rom&nd, Peripera, Clio, Beauty of Joseon, Anua та COSRX.

До топових категорій також входять гігієнічні засоби (11,6%), декоративна косметика (7%), засоби для догляду за волоссям (4%) і тілом (2,2%).

Що ще везуть із Сеула?

Водночас українці дедалі активніше замовляють і інші товари з Південної Кореї. Зокрема, іграшки становлять 6% усіх покупок, автозапчастини — 4,3%, аксесуари до авто та мотоциклів — 4,2%, фото- та відеоаксесуари — 3,9%, а рибальське спорядження — 2,1%.

Популярності набули і трендові іграшки Labubu та TinyTAN, які стали вірусними у TikTok. Покупці частіше замовляють їх безпосередньо з країни виробника, щоб отримати оригінальну продукцію та ширший вибір.

Українці активно купують корейські маски, креми, сироватки та інші сучасні б’юті-засоби для догляду за обличчям.

Стабільний попит зберігається і на автотовари. Завдяки таким брендам, як Hyundai, Kia та Hyosung, українці купують запчастини напряму у виробників — це дозволяє отримати якісні деталі за вигіднішою ціною.

Зростає також інтерес до рибальського спорядження. Продукція брендів Banax, NS Black Hole (N·S) та JS Company має хороші відгуки серед рибалок у різних країнах.

"Південна Корея закриває цільові потреби українських покупців: від догляду за обличчям і тілом до автозапчастин чи аксесуарів для риболовлі. Саме якість продуктів, їх технологічність та прямий доступ до виробника роблять цей напрямок таким привабливим", — зазначає керівниця відділу Meest China Shop Інна Савчук.

Експерти пояснюють, що зростання популярності пояснюється розвитком міжнародного e-commerce. Українці отримують доступ до оригінальних товарів без посередників — із ширшим асортиментом і часто за нижчими цінами, ніж на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, українці дедалі активніше замовляють товари з Японії: 40% усіх замовлень із цієї країни у першому кварталі припало саме на категорію одягу, взуття та аксесуарів

Автор:
Олена Черкасець