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Украинцы смогут подавать заявления в Реестр ущерба по шести новым категориям
Украинцы получат возможность подавать заявления в Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, по шести новым категориям.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба в "Дії" были расширены, чтобы все пострадавшие украинцы могли получить компенсацию за нанесенный физический и моральный ущерб от преступлений России.
Чем больше заявлений будет внесено в Реестр в Гааге, тем более высокую цену заплатит страна-агрессор, отмечают в пресс-службе.
О новых категориях преступлений
В настоящее время украинцы могут сообщить о:
- вынужденное внутреннее перемещение
- серьезные телесные повреждения
- сексуальное насилие
- пытки, бесчеловечное или унизительное обращение или наказание
- лишение свободы
- принудительный труд или службу
Как подать заявление в Реестр через "Дію"
На портале "Дія" необходимо выбрать "Каталог услуг" и найти раздел "Репарации: международный Реестр убытков".
"Каждое поданное заявление — это шаг к будущим репарациям. Важно задокументировать все преступления и зверства страны-агрессора, чтобы мир увидел масштабы причиненного ущерба", — заключают в Минцифре.
О Реестре ущерба
Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в г. Гаага.
Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может подать до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.
Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр ущерба от России: как податься и когда ждать результатов".