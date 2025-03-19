Украинцы смогут подавать заявления в Реестр ущерба по шести новым категориям

Украинцы получат возможность подавать заявления в Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, по шести новым категориям.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба в "Дії" были расширены, чтобы все пострадавшие украинцы могли получить компенсацию за нанесенный физический и моральный ущерб от преступлений России.

Чем больше заявлений будет внесено в Реестр в Гааге, тем более высокую цену заплатит страна-агрессор, отмечают в пресс-службе.

О новых категориях преступлений

В настоящее время украинцы могут сообщить о:

вынужденное внутреннее перемещение

серьезные телесные повреждения

сексуальное насилие

пытки, бесчеловечное или унизительное обращение или наказание

лишение свободы

принудительный труд или службу

Как подать заявление в Реестр через "Дію"

На портале "Дія" необходимо выбрать "Каталог услуг" и найти раздел "Репарации: международный Реестр убытков".

"Каждое поданное заявление — это шаг к будущим репарациям. Важно задокументировать все преступления и зверства страны-агрессора, чтобы мир увидел масштабы причиненного ущерба", — заключают в Минцифре.

О Реестре ущерба

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в г. Гаага.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может подать до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр ущерба от России: как податься и когда ждать результатов".