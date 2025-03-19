Українці зможуть подавати заяви до Реєстру збитків за шістьма новими категоріями

Українці отримають можливість подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, за шістьма новими категоріями.

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Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що можливості подання заяв до міжнародного Реєстру збитків у "Дії" були розширені, щоб усі постраждалі українці могли отримати компенсацію за завдану фізичну та моральну шкоду від злочинів росії.

Чим більше заяв буде внесено до Реєстру в Гаазі, тим вищу ціну заплатить країна-агресор, наголошують в пресслужбі.

Про нові категорії злочинів

Наразі українці можуть повідомити про:

вимушене внутрішнє переміщення

серйозні тілесні ушкодження

сексуальне насильство

катування, нелюдське або принизливе поводження чи покарання

позбавлення волі

примусову працю або службу

Як подати заяву в Реєстр через "Дію"

На порталі "Дія" необхідно обрати "Каталог послуг" та знайти розділ "Репарації: міжнародний Реєстр збитків".

"Кожна подана заява — це крок до майбутніх репарацій. Важливо задокументувати всі злочини та звірства країни-агресора, щоб світ побачив масштаби завданої шкоди", - підсумовують в Мінцифри.

Про реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".