Украинцы существенно сократили покупки седельных тягачей и полуприцепов: в апреле рынок упал более чем на 50%

В апреле 2025 года в Украине существенно сократился объем продаж седельных тягачей и полуприцепов. По итогам месяца украинцы приобрели 1040 новых и подержанных седельных тягачей. Это на 58,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 11,5% меньше по сравнению с мартом 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику Института исследований авторынка.

Большинство сделок заключалось в сегменте техники с пробегом. Доля внутренних перепродаж составила 56,9% от общего количества сделок, то есть 592 единицы. Импорт б/у тягачей составил 36,5%, что равно 380 регистрациям. Новую технику приобрели только в 6,5% случаев, это 68 тягачей. Общая доля техники с пробегом достигла таким образом 93,5%.

Сравнивая динамику по подсегментам, видно, что все направления демонстрируют понижение. Объем внутренних перепродаж уменьшился на 7,5% по сравнению с мартом и на 57,1% в годовом исчислении.

Импорт б/у тягачей упал еще глубже: минус 16,7% к предыдущему месяцу и минус 59,3% к апрелю 2024 года. Новые тягачи показали схожую тенденцию – их импорт снизился на 13,9% в месяц и на 62% в год.

Во внутренних перепродажах лидером остался DAF XF, перепроданный 156 единиц. Вторую позицию занял MAN TGX – 113 регистраций, а третью – Volvo FH, 72 регистрации. Среди поступающей из-за рубежа подержанной техники самым популярным также стал MAN TGX с показателем в 102 единицы.

Среди новых седельных тягачей лидером стал Volvo FH – таких машин было приобретено 29. На втором месте – MAN TGX с 16 новыми регистрациями. По шесть единиц зарегистрировали у моделей Scania R-Series и Mercedes-Benz Actros, разделивших третье место.

Рынок полуприцепов

Что касается сегмента полуприцепов, то в апреле украинские перевозчики приобрели 1182 единицы новой и подержанной техники. По сравнению с мартом это на 9,4% меньше, а в годовом исчислении — падение составляет 55,4%.

Наибольшую долю составили внутренние перепродажи – 738 единиц, что составляет 62,4% от общего объема. Импорт подержанных полуприцепов обеспечил 364 единицы, или 30,8%. Новых импортированных полуприцепов было 55, что составляет 4,7%, а еще 25 единиц — новая техника, изготовленная в Украине, или 2,1%.

Динамика рынка полуприцепов также отрицательна. Внутренний сегмент потерял 6% к предыдущему месяцу и почти половину объема в годовом исчислении — 49,5%. Импорт подержанной техники сократился на 15,7% в месяц и на 63,9% в год. Среди импортируемых из-за рубежа подержанных полуприцепов больше всего было зарегистрировано техники марки Shmitz Cargobull — 151 единица. Далее – Krone с 56 регистрациями и Kögel из 30.

Импорт новых полуприцепов остался без изменений по отношению к марту, но потерял 65,4% в годовом разрезе. В то же время продажи новых украинских полуприцепов выросли на 19% в годовом измерении, хотя за месяц упали на 24,2%. Больше всего зарегистрировали изделий марки Shmitz Cargobull – 26 единиц. Второе место разделили Everlast (9 единиц), а третье место разделили между собой TAD и Mega, которые имели по 8 регистраций.

Наиболее востребованной категорией полуприцепов в апреле стали самосвалы. Также был устойчив спрос на тентованные платформы и контейнеровозы. На внутреннем рынке самым популярным производителем стал Shmitz Cargobull, продукции которого было зарегистрировано 172 единицы. На втором месте – Krone с 90 полуприцепами, на третьем – Kögel с 76 единицами.

Заметим, в первом квартале 2025 года украинские перевозчики существенно сократили объемы покупки как новых, так и подержанных седельных тягачей. Всего с января по март в Украине зарегистрировано 3420 единиц новых и подержанных тягачей, что на 53% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.