Українці суттєво скоротили купівлі сідлових тягачів і напівпричепів: у квітні ринок впав на понад 50%

У квітні 2025 року в Україні суттєво скоротився обсяг продажів сідлових тягачів і напівпричепів. За підсумками місяця українці придбали 1040 нових і вживаних сідлових тягачів. Це на 58,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 11,5% менше порівняно з березнем 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітику Інституту досліджень авторинку.

Більшість угод укладалися у сегменті техніки з пробігом. Частка внутрішніх перепродажів склала 56,9% від загальної кількості операцій, тобто 592 одиниці. Імпорт вживаних тягачів становив 36,5%, що дорівнює 380 реєстраціям. Нову техніку придбали лише у 6,5% випадків, це 68 тягачів. Загальна частка техніки з пробігом таким чином сягнула 93,5%.

Порівнюючи динаміку по підсегментах, видно, що всі напрямки демонструють зниження. Обсяг внутрішніх перепродажів зменшився на 7,5% у порівнянні з березнем і на 57,1% у річному вимірі.

Імпорт вживаних тягачів впав ще глибше: мінус 16,7% до попереднього місяця та мінус 59,3% до квітня 2024 року. Нові тягачі показали схожу тенденцію — їх імпорт знизився на 13,9% за місяць і на 62% за рік.

У внутрішніх перепродажах лідером залишився DAF XF, яких перепродали 156 одиниць. Другу позицію зайняв MAN TGX — 113 реєстрацій, а третю — Volvo FH, 72 реєстрації. Серед вживаної техніки, що надходила з-за кордону, найпопулярнішим також став MAN TGX з показником у 102 одиниці.

Серед нових сідлових тягачів лідером став Volvo FH — таких машин було придбано 29. На другому місці — MAN TGX з 16 новими реєстраціями. По шість одиниць зареєстрували у моделей Scania R-Series і Mercedes-Benz Actros, які розділили третє місце.

Ринок напівпричепів

Що стосується сегменту напівпричепів, то у квітні українські перевізники придбали 1182 одиниці нової та вживаної техніки. У порівнянні з березнем це на 9,4% менше, а в річному вимірі — падіння становить 55,4%.

Найбільшу частку склали внутрішні перепродажі — 738 одиниць, що становить 62,4% від загального обсягу. Імпорт вживаних напівпричепів забезпечив 364 одиниці, або 30,8%. Нових імпортованих напівпричепів було 55, що становить 4,7%, а ще 25 одиниць — це нова техніка, виготовлена в Україні, або 2,1%.

Динаміка ринку напівпричепів також негативна. Внутрішній сегмент втратив 6% до попереднього місяця і майже половину обсягу в річному вимірі — 49,5%. Імпорт вживаної техніки скоротився на 15,7% за місяць і на 63,9% за рік. Серед вживаних напівпричепів, які імпортували з-за кордону, найбільше було зареєстровано техніки марки Shmitz Cargobull — 151 одиниця. Далі — Krone з 56 реєстраціями та Kögel із 30.

Імпорт нових напівпричепів залишився без змін щодо березня, але втратив 65,4% у річному розрізі. Водночас, продажі нових українських напівпричепів зросли на 19% у річному вимірі, хоча за місяць впали на 24,2%. Найбільше зареєстрували виробів марки Shmitz Cargobull — 26 одиниць. Друге місце розділили Everlast (9 одиниць), а третю позицію поділили між собою TAD та Mega, які мали по 8 реєстрацій.

Найбільш затребуваною категорією напівпричепів у квітні стали самоскиди. Також був стійкий попит на тентовані платформи та контейнеровози. На внутрішньому ринку найпопулярнішим виробником став Shmitz Cargobull, продукції якого було зареєстровано 172 одиниці. На другому місці — Krone з 90 напівпричепами, на третьому — Kögel із 76 одиницями.

Зауважимо, у першому кварталі 2025 року українські перевізники істотно скоротили обсяги купівлі як нових, так і вживаних сідлових тягачів. Загалом з січня по березень в Україні зареєстровано 3420 одиниць нових і вживаних тягачів, що на 53% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.