Украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на "лишние" квадратные метры за первый квартал

За первые три месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 2,56 миллиарда гривен налога за избыточную жилую площадь.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления налога на недвижимость выросли на 17,7%, что составляет почти 0,4 миллиарда гривен. В первом квартале прошлого года местные бюджеты получили 2,17 миллиарда гривен.

Лидеры по объему уплаченного налога среди регионов:

Киев – 515,6 млн грн,

Киевская – 261,4 млн грн,

Львовская область – 252,1 млн грн,

Одесская область – 243 млн гривен.

В ГНС напомнили, что налог на недвижимость платят физические лица, являющиеся владельцами:

квартир площадью более 60 кв. м;

жилых домов площадью более 120 кв. м;

других типов жилья, включая их доли, общей площадью более 180 кв. м.

В 2025 году граждане платят налог за отчетный 2024 год.

Налоговая служба обращает внимание граждан на возможность сверки начисленных сумм налога в Центрах обслуживания плательщиков в случае обнаружения разногласий. Также просмотреть налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете или через мобильное приложение "Моя налоговая" при наличии электронного ключа.

В каких случаях можно обжаловать налог на недвижимость

Во-первых, если налог был начислен по ошибке.

Во-вторых, если собственник имущества подпадает под категорию налоговых льготников – которые не обязаны уплачивать налог. В частности, от налога не освобождаются военнослужащие, пенсионеры. Вместо этого имеют право не платить следующие категории:

владельцы недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы

владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена, разрушена или в зоне активных боевых действий.

В-третьих, если ошибочно начисления произвели на объекты недвижимости, выведенные из-под налогообложения. В частности это:

детские дома семейного типа,

жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка,

собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий,

жилье, принадлежащее многодетным или приемным семьям, где воспитывается пять и более детей.

Оплата налога зависит от ставки налога и площади, превышающей норму. Ее определяют местные власти в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года.