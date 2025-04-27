Українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на "зайві" квадратні метри за перший квартал

За перші три місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 2,56 мільярда гривень податку за надлишкову житлову площу.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, надходження податку на нерухомість зросли на 17,7%, що становить майже 0,4 мільярда гривень. У першому кварталі минулого року місцеві бюджети отримали 2,17 мільярда гривень.

Лідери за обсягом сплаченого податку серед регіонів:

Київ – 515,6 млн грн,

Київська – 261,4 млн грн,

Львівська область – 252,1 млн грн,

Одеська область – 243 млн гривень.

У ДПС нагадали, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які є власниками:

квартир площею понад 60 кв. м;

житлових будинків площею понад 120 кв. м;

інших типів житла, включаючи їх частки, загальною площею понад 180 кв. м.

У 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік.

Податкова служба звертає увагу громадян на можливість звірки нарахованих сум податку у Центрах обслуговування платників у разі виявлення розбіжностей. Також переглянути податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті або через мобільний застосунок "Моя податкова" за наявності електронного ключа.

У яких випадках можна оскаржити податок на нерухомість

По-перше, якщо податок був нарахований помилково.

По-друге, якщо власник майна підпадає під категорію податкових пільговиків - які не зобов'язані сплачувати податок. Зокрема від податку не звільняються військовослужбовці, пенсіонери. Натомість мають право не сплачувати такі категорії:

власники нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм

власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.

По-третє, якщо помилково нарахування зробили на об'єкти нерухомості, які виведені з-під оподаткування. Зокрема це:

дитячі будинки сімейного типу,

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину,

власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їхніх підприємств,

житло, яке належить багатодітним або прийомним сім’ям, де виховується п’ять та більше дітей.

Оплата податку залежить від ставки податку та площі, що перевищує норму. Її визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року.