По состоянию на 1 ноября 2026 сумма вкладов физлиц и ФЛП в банках Украины превысила 1,79 трлн грн. За октябрь общая сумма выросла на 13,3 млрд грн. При этом гривневые сбережения сократились, а валютные увеличились.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В какой валюте украинцы хранят деньги

Из общей суммы вкладов 1,17 трлн грн приходится на гривну, еще 622 млрд грн — на иностранную валюту.

За октябрь 2026 года гривневые вклады сократились на 1,5 млрд грн, тогда как валютные увеличились на 14,8 млрд грн.

Вклады ФЛП составляют 209,1 млрд грн. Это 11,7% от общей суммы сбережений физических лиц. Доля предпринимателей среди вкладчиков остается на уровне 3,2%. Их средства также попадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Распределение вкладов по размеру

Наибольшая доля средств приходится на вклады от 10 до 200 тыс. грн – 25,66%. Еще 20,78% составляют сбережения от 200 тыс. до 600 тыс. грн.

В то же время, значительная часть денег сосредоточена на счетах с большими суммами:

вклады более 5 млн. грн. формируют 16,64% общего объема;

от 4 млн до 5 млн грн - 2,81%;

от 2 млн до 4 млн грн - 10,54%;

от 1 млн до 2 млн грн - 12,96%;

от 600 тыс. до 1 млн грн – 10,61%.

Таким образом, 46,44% всех сбережений приходятся на вклады до 600 тыс. грн. Еще 42,95% средств хранится на счетах с суммами более 1 млн. грн.

Больше денег украинцы держат в банках с государственной долей — 59,56% всех вкладов. На частные банки приходится 23,06%, а на банки иностранных банковских групп – 17,38%. Следовательно, государственные и частные банки вместе аккумулируют 82,62% сбережений населения.

Напомним, общая сумма вкладов физических лиц и ФЛП в банках Украины по состоянию на 1 октября 2026 достигла 1,78 трлн грн. За сентябрь она увеличилась на 19,4 млрд. грн.