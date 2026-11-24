В следующем году Украине понадобится не менее €115 млрд. внешнего финансирования, чтобы обеспечить оборону и работу государства. Предварительно страна рассчитывает получить €90 млрд от Евросоюза, а еще €25 млрд нужно найти.

Как пишет Dilo, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Конгресса местных и региональных властей.

По словам президента, первую часть суммы — 45 млрд евро — предусмотрели еще прошлогодним решением Европейского Союза о финансовой поддержке Украины. Еще о €45 млрд удалось договориться недавно.

"То есть, на следующий год мы понимаем, что Украина получит €90 млрд. Еврокомиссия уже представила путь, как это обеспечить, и мы сейчас работаем, чтобы ЕС это поддержал. €25 млрд надо найти", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поиск международного финансирования остается основным заданием власти. В течение пятого года полномасштабной войны государство ежегодно привлекает по меньшей мере €100 млрд, чтобы поддерживать финансовую основу страны и выплаты гражданам.

Напомним, Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд. финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд - на поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.